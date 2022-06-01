«Росатом» назвал возможные сроки начала строительства АЭС в Египте
Строительство первого энергоблока возводимой «Росатомом» атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте может начаться в июле. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора российской госкорпорации, президент «Атомстройэкспорта» Александр Локшин.
«Формальная дата - 11 июля. Может быть, днем раньше, днем позже», — цитирует Локшина РИА Новости.
В январе генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» планируется начать в июле.
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