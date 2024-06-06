Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве

В России появится первый роботизированный завод по производству грузовиков. Соответствующее соглашение на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) подписали мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, а также первый зампредседателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

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Отмечается, что производственная мощность завода составит 40 тысяч грузовых авто в год. Завод будет выпускать среднетоннажные и тяжелые грузовики.

В рамках масштабного инвестиционного проекта правительство Москвы передаст инвестору земельный участок площадью 60 гектаров. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров.

Накануне на ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, в проект было инвестировано 23 миллиарда рублей, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
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