Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве

Отмечается, что производственная мощность завода составит 40 тысяч грузовых авто в год. Завод будет выпускать среднетоннажные и тяжелые грузовики.

В рамках масштабного инвестиционного проекта правительство Москвы передаст инвестору земельный участок площадью 60 гектаров. Площадь производственного объекта составит более 200 тысяч квадратных метров.

Накануне на ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою новую модель - Lada Iskra. По словам Соколова, в проект было инвестировано 23 миллиарда рублей, напоминает RT.

