Ритейлеры: С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%

С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%. Об этом со ссылкой на ряд ритейлеров и отечественных производителей сообщают «Известия».

В число тех, кто собирается увеличить стоимость российской кондитерской продукции в том числе войдут бренды «Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Коркунов». Отмечается, что цена их товаров на полке уже увеличилась на 6%.

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По словам производителей, данная мера связана с ростом стоимости упаковки, горюче-смазочных материалов, логистики и сырья. В Минсельхозе подтвердили, что производители кондитерских изделий работают в условиях значительного увеличения издержек, ограничивая при этом резкий рост цен на продукцию, в том числе путем оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

В министерстве добавили, что повышение стоимости российских конфет и шоколада на полке не носит системного характера, а затрагивает только отдельные предприятия и определенный ассортимент.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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