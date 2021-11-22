Ритейлеры: С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%

С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%. Об этом со ссылкой на ряд ритейлеров и отечественных производителей сообщают «Известия».

В число тех, кто собирается увеличить стоимость российской кондитерской продукции в том числе войдут бренды «Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Коркунов». Отмечается, что цена их товаров на полке уже увеличилась на 6%.