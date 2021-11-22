Ритейлеры: С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%
С 1 декабря цены на российские конфеты и шоколад вырастут на 20%. Об этом со ссылкой на ряд ритейлеров и отечественных производителей сообщают «Известия».
В число тех, кто собирается увеличить стоимость российской кондитерской продукции в том числе войдут бренды «Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Коркунов». Отмечается, что цена их товаров на полке уже увеличилась на 6%.
По словам производителей, данная мера связана с ростом стоимости упаковки, горюче-смазочных материалов, логистики и сырья. В Минсельхозе подтвердили, что производители кондитерских изделий работают в условиях значительного увеличения издержек, ограничивая при этом резкий рост цен на продукцию, в том числе путем оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.
В министерстве добавили, что повышение стоимости российских конфет и шоколада на полке не носит системного характера, а затрагивает только отдельные предприятия и определенный ассортимент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru