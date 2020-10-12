В правительстве РФ хотят продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Министерство финансов Российской Федерации выступает за продление программы льготной ипотеки на первичное жильё до конца будущего года. Минфин уже разработал проект постановления правительства на этот счёт.

Предлагается до 31 декабря 2021 года сохранить ставку кредитования на покупку жилья в новостройках на уровне 6,5% годовых, передает RT.

Общий объём ссуды, которые банки могут предоставлять на эти цели, предлагается увеличить до 2,8 триллиона рублей. Сейчас она составляет 900 миллиардов рублей, уточняет Ura.ru.

Ранее стало известно, что кабинет министров в 2021 году выделит еще 12 миллиардов рублей на снижение ставок по ипотеке. Эта мера содержится в общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса.

