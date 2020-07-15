Риэлтор: Политика Сбербанка намекает на инфляцию

«Это, безусловно, сделано для того, чтобы поднять платёжеспособный спрос, но в тоже время это существенно увеличивает риски банка. Ведь первый взнос, по сути, предназначен для того, выявить неплатёжеспособных заёмщиков и снизить перспективы обращений по взысканию имущества. Цены и так будут снижаться, а в это же время снижать первый взнос – достаточно рискованная позиция для банков. Либо они понимают для себя, что в ближайшие два года цены прекратят снижаться. На падающем рынке это решение неоправданное. Разве что у банка есть какая-то инсайдерская информация о предстоящем росте цен на рынке недвижимости или в целом инфляции», - уверен Константин Апрелев.

Ранее руководитель пресс-службы «Союзмультфильм» Марина Малыгина рассказала НСН о сотрудничестве компании со Сбербанком после того, как стало известно, что там готовы инвестировать 1 миллиард рублей в работу совместного с «Союзмультфильмом» предприятия.

