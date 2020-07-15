Риэлтор: Политика Сбербанка намекает на инфляцию
Вице-президент Российской гильдии риэлторов в беседе с НСН заявил, что снижение первоначального взноса по ипотеке сейчас оправдано только в том случае, если у банка есть информация о предстоящем росте цен.
Сбербанк сообщил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке. Как уточнили в пресс-службе финансово-кредитной организации, для зарплатных клиентов он уменьшен с 15% до 10% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не подтвердивших занятость, первоначальный взнос может составить 30% вместо прежних 50%.
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН назвал снижение первоначального взноса по ипотеке рискованным для Сбербанка решением, предположив, что у него есть инсайдерская информация о предстоящей инфляции.
«Это, безусловно, сделано для того, чтобы поднять платёжеспособный спрос, но в тоже время это существенно увеличивает риски банка. Ведь первый взнос, по сути, предназначен для того, выявить неплатёжеспособных заёмщиков и снизить перспективы обращений по взысканию имущества. Цены и так будут снижаться, а в это же время снижать первый взнос – достаточно рискованная позиция для банков. Либо они понимают для себя, что в ближайшие два года цены прекратят снижаться. На падающем рынке это решение неоправданное. Разве что у банка есть какая-то инсайдерская информация о предстоящем росте цен на рынке недвижимости или в целом инфляции», - уверен Константин Апрелев.
Ранее руководитель пресс-службы «Союзмультфильм» Марина Малыгина рассказала НСН о сотрудничестве компании со Сбербанком после того, как стало известно, что там готовы инвестировать 1 миллиард рублей в работу совместного с «Союзмультфильмом» предприятия.
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