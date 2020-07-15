«Союзмультфильм» хочет стать одной из лучших студий мира с помощью Сбербанка

«Сбербанк вкладывается в развитие анимации, видя в этом долгосрочную перспективу. Параллельно с этим будут развиваться и создаваться различные продукты с компаниями, которые входят в экосистему Сбербанка. Элементы анимационной индустрии используются в образовательных программах, в обучении, в коммуникациях. Они все более насыщаются анимационными образами. Наша основная задача - выход российской анимации на зарубежные рынки. Наши проекты зачастую завоевывают взрывную популярность за рубежом, но это пока точечные успехи. Для того, чтобы наша анимация устойчиво закрепилась и вошла в десятку лидеров по производству в мире, нужно устойчивое финансирование в течение продолжительного времени. Соответственно, нужен такой крупный инвестор, каким является Сбербанк. Мы планируем развивать новые проекты, сейчас мы производим 600 минут анимации в год, спустя четыре года предполагаем производить уже 4 тысячи минут анимации в год. Мы запустим совместные продукты и будем выпускать мультсериалы для зарубежных зрителей. Надеемся, что наши образы будут более узнаваемыми за границей», - добавила она.

Совместная работа этих направлений может способствовать стремительному развитию отечественной анимационной индустрии, которая обладает высочайшим творческим и технологическим потенциалом, сообщили в «Союзмульфильме».

