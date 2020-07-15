«Союзмультфильм» хочет стать одной из лучших студий мира с помощью Сбербанка

Руководитель пресс-службы компании Марина Малыгина рассказала НСН, какие изменения произойдут в развитии отечественной анимации.

Сбербанк России на первом этапе инвестирует 1 миллиард рублей в работу совместного предприятия с «Союзмультфильмом», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь — детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.

Руководитель пресс-службы «Союзмультфильм» Марина Малыгина рассказала НСН, что следует ожидать от партнерства организаций.

Летом 2020 года выйдут новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!»

«Сбербанк вкладывается в развитие анимации, видя в этом долгосрочную перспективу. Параллельно с этим будут развиваться и создаваться различные продукты с компаниями, которые входят в экосистему Сбербанка. Элементы анимационной индустрии используются в образовательных программах, в обучении, в коммуникациях. Они все более насыщаются анимационными образами. Наша основная задача - выход российской анимации на зарубежные рынки. Наши проекты зачастую завоевывают взрывную популярность за рубежом, но это пока точечные успехи. Для того, чтобы наша анимация устойчиво закрепилась и вошла в десятку лидеров по производству в мире, нужно устойчивое финансирование в течение продолжительного времени. Соответственно, нужен такой крупный инвестор, каким является Сбербанк. Мы планируем развивать новые проекты, сейчас мы производим 600 минут анимации в год, спустя четыре года предполагаем производить уже 4 тысячи минут анимации в год. Мы запустим совместные продукты и будем выпускать мультсериалы для зарубежных зрителей. Надеемся, что наши образы будут более узнаваемыми за границей», - добавила она.

Совместная работа этих направлений может способствовать стремительному развитию отечественной анимационной индустрии, которая обладает высочайшим творческим и технологическим потенциалом, сообщили в «Союзмульфильме».

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Фото: souzmult.ru
ТЕГИ:Союзмультфильм
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