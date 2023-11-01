Голикова: Среднемесячная зарплата в РФ составляет 70,3 тысячи рублей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время среднемесячная зарплата в стране составляет 70,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Во время заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) она отметила, что, по данным Росстата за восемь месяцев текущего года, этот показатель вырос на 7,5%.
«Среднемесячная заработная плата... за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля», - сказала вице-премьер.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что число россиян, у которых есть оформленные кредиты и займы, к середине 2023 года выросло до 47 млн человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru