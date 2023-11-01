Голикова: Среднемесячная зарплата в РФ составляет 70,3 тысячи рублей

Во время заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) она отметила, что, по данным Росстата за восемь месяцев текущего года, этот показатель вырос на 7,5%.

«Среднемесячная заработная плата... за восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рубля», - сказала вице-премьер.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что число россиян, у которых есть оформленные кредиты и займы, к середине 2023 года выросло до 47 млн человек, сообщает RT.

