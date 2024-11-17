РФ вдвое сократила импорт одежды из Турции

В 2024 году за период с января по сентябрь Россия почти в два раза сократила импорт одежды из Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое статистическое ведомство.

По данным источника, объемы поставок упали до $253 млн. Отмечается, что значительнее всего сократились закупки верхней одежды и трикотажа. Например, мужских вязанных изделий РФ ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала 2023 года (на $231 тысячу), а женских — в пять раз меньше (на $147,7 тысячи). Сообщается, что импорт трикотажных изделий упал в восемь раз до $7,6 тысячи.