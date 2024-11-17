РФ вдвое сократила импорт одежды из Турции
В 2024 году за период с января по сентябрь Россия почти в два раза сократила импорт одежды из Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое статистическое ведомство.
По данным источника, объемы поставок упали до $253 млн. Отмечается, что значительнее всего сократились закупки верхней одежды и трикотажа. Например, мужских вязанных изделий РФ ввезла в 12 раз меньше, чем за три квартала 2023 года (на $231 тысячу), а женских — в пять раз меньше (на $147,7 тысячи). Сообщается, что импорт трикотажных изделий упал в восемь раз до $7,6 тысячи.
В целом на российский рынок приходится 2% турецкого экспорта одежды. Она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей. Сопоставимые с РФ закупки у Казахстана, Дании и Саудовской Аравии. При этом лидерами по импорту турецкой одежды по-прежнему остаются Германия с показателями в 16%, Нидерланды — в 12,3% и Испания — в 11%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru