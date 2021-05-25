РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики
Россия предлагает Саудовской Аравии сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.
По его словам, Россия предлагает взаимодействие для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран.
Ранее Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт началу строительства четырех новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
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