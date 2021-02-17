Резкий рост цен на картофель и морковь зафиксирован в России

В Минсельхозе пояснили, что на увеличение стоимости картофеля сказалось снижение его производства в связи с неблагоприятными погодными условиями. В результате урожай в прошлом году сократился на 11,3 %, пишет РБК. В ведомстве рассчитывают, что стоимость этого продукта начнет снижаться с июня, когда на прилавки начнет поступать свежий урожай.

Морковь стала дороже из-за того, что в прошлом году ее посадили меньше, так как в 2019 году было ее перепроизводство. Об этом рассказал изданию директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Между тем, газета «Известия» сообщила, что ретейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца.

