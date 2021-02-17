Резкий рост цен на картофель и морковь зафиксирован в России

В России отмечен резкий рост цен на картофель и морковь. По данным Росстата, по итогам первых пяти недель года килограмм картофеля в среднем подорожал на 40 % по сравнению с началом прошлого года. Сейчас он стоит около 30,9 рубля. Морковь стала дороже на 34 % и стоит 37 рублей (в 2020 году – 27,5 рубля). Кроме того, подскочили цены на помидоры (на 20 %) и репчатый лук (10 %).

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В Минсельхозе пояснили, что на увеличение стоимости картофеля сказалось снижение его производства в связи с неблагоприятными погодными условиями. В результате урожай в прошлом году сократился на 11,3 %, пишет РБК. В ведомстве рассчитывают, что стоимость этого продукта начнет снижаться с июня, когда на прилавки начнет поступать свежий урожай.

Морковь стала дороже из-за того, что в прошлом году ее посадили меньше, так как в 2019 году было ее перепроизводство. Об этом рассказал изданию директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Между тем, газета «Известия» сообщила, что ретейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца.

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ФОТО: Игорь Зарембо
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