Резкий рост фантазий Росстата

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 3% в годовом выражении, - утверждает Росстат. Если это так, то российской экономике удалось переломить затяжную тенденцию, в рамках которой реальные доходы граждан падали пять лет подряд. Но есть и другие мнения.

Расчеты Росстата показывают, что реальные доходы россиян в первом квартале упали на 2,5%, во втором – на 0,1%. Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января-сентября в положительную зону — прирост на 0,2%. Причины, которые приводит служба в обоснование роста, вызывают если не сомнения, то удивление уж точно. Первая и главная причина – рост заработной платы. Так, в августе темпы роста зарплат составили 6,8% в номинальном выражении и 2,4% - в реальном. В апреле рост был еще больше. (Скажите об этом врачам, которые массово увольняются в поисках других мест для заработка на хлеб насущный) Далее – рост социальных выплат: пособий, пенсий и так далее. Рост иных доходов от трудовой деятельности, включая так называемую «серую зарплату», Росстат оценивает в 7,3%.

Не далее как в конце сентября рост реальных доходов прогнозировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тогда же экономист Василий Колташов усомнился в возможности реального роста доходов в сложившейся ситуации.

«Мы наблюдаем сейчас на рынке снижение активности по сравнению с 2018 годом, затухание оживления. Оно не очень располагает к тому, чтобы работодатели повышали ставку оплаты труда. Что касается государства, то оно не особо посылает рынку сигналы о необходимости повышения этой ставки. Одновременно с этим государство не обеспечивает оживление на рынке недвижимости, несмотря на снижение ключевой ставки. Пока, по крайней мере. Если бы были заморожены тарифы, можно было бы говорить о том, что люди вздохнут. Но вздохнут ли они на самом деле? Все это создает ситуацию, когда только арифметически можно получить рост доходов населения».

Не так давно Росстат перешел на новую методику подсчетов реальных располагаемых доходов. И вот, наконец-то, резкий рост. На бумаге, во всяком случае. Значит, все-таки арифметика. Или, другими словами, очередная прививка социального оптимизма.

