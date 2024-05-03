Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» стали участниками проекта «Производительность труда»

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», ставшие участниками нацпроекта «Производительность труда», намерены повысить эффективность производства на 15%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной Владислав Овчинский.



«В ОЭЗ Москвы работают 200 высокотехнологичных компаний, из них более 100 имеют статус резидента. Он дает предприятиям ряд преимуществ – налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин и другие преференции», – пояснил он.



По словам Овчинского, в рамках проекта «Производительность труда» его участникам доступна экономия ресурсов при улучшении технологии. Общая программа проекта рассчитана на три года. В первые полгода специалисты дают предприятиям рекомендации для повышения эффективности предприятия.



«В 2024 году к нацпроекту «Производительность труда» решили присоединиться еще пять предприятий ОЭЗ столицы», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.



Один из резидентов ОЭЗ «Нанотехнологический центр композитов», присоединившийся к нацпроекту в 2024 году, намерен благодаря господдержке внедрить современные инструменты бережливого производства.



«Ожидаем, что участие компании «НЦК» в национальном проекте позволит выявить в пилотном потоке проблемные области, требующие оптимизации» – заявил генеральный директор компании Михаил Столяров.



Особая экономическая зона «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом. На ней инвесторам доступен льготный режим предпринимательской деятельности. Предприятия ОЭЗ размещаются на площадках «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево».



Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.

