Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» стали участниками проекта «Производительность труда»
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», ставшие участниками нацпроекта «Производительность труда», намерены повысить эффективность производства на 15%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной Владислав Овчинский.
«В ОЭЗ Москвы работают 200 высокотехнологичных компаний, из них более 100 имеют статус резидента. Он дает предприятиям ряд преимуществ – налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин и другие преференции», – пояснил он.
По словам Овчинского, в рамках проекта «Производительность труда» его участникам доступна экономия ресурсов при улучшении технологии. Общая программа проекта рассчитана на три года. В первые полгода специалисты дают предприятиям рекомендации для повышения эффективности предприятия.
«В 2024 году к нацпроекту «Производительность труда» решили присоединиться еще пять предприятий ОЭЗ столицы», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Один из резидентов ОЭЗ «Нанотехнологический центр композитов», присоединившийся к нацпроекту в 2024 году, намерен благодаря господдержке внедрить современные инструменты бережливого производства.
«Ожидаем, что участие компании «НЦК» в национальном проекте позволит выявить в пилотном потоке проблемные области, требующие оптимизации» – заявил генеральный директор компании Михаил Столяров.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» является территорией с особым юридическим статусом. На ней инвесторам доступен льготный режим предпринимательской деятельности. Предприятия ОЭЗ размещаются на площадках «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево».
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.
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