Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вдвое увеличил выпуск фотопродукции
Столичная цифровая типография «Фотоэксперт», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 50% в первом квартале этого года, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Это стало возможно благодаря модернизации производства, а также замене импортного сырья на отечественное.
«Производственные мощности компании позволяют печатать свыше одного миллиона фотографий и 10 тысяч фотокниг в сутки. В первом квартале 2023 года предприятие достигло показателя в 140 тысяч», — отметил он.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заметил, что компании также удалось обновить оборудование за счет льгот для предприятий в ОЭЗ.
Исполнительный директор Илья Новичков добавил, что в компании есть собственная ИT-система, которая управляет производственными процессами и участвует в коммуникации с клиентами. По его словам, модернизация производства и ставка на отечественные компоненты помогли типографии не зависеть от конъюнктуры рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru