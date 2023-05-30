Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» вдвое увеличил выпуск фотопродукции

Столичная цифровая типография «Фотоэксперт», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 50% в первом квартале этого года, рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Это стало возможно благодаря модернизации производства, а также замене импортного сырья на отечественное.

«Производственные мощности компании позволяют печатать свыше одного миллиона фотографий и 10 тысяч фотокниг в сутки. В первом квартале 2023 года предприятие достигло показателя в 140 тысяч», — отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заметил, что компании также удалось обновить оборудование за счет льгот для предприятий в ОЭЗ.

Исполнительный директор Илья Новичков добавил, что в компании есть собственная ИT-система, которая управляет производственными процессами и участвует в коммуникации с клиентами. По его словам, модернизация производства и ставка на отечественные компоненты помогли типографии не зависеть от конъюнктуры рынка.