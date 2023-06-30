Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал производить аппараты УЗИ

«Технополис Москва» запустил производство аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Создание аппаратов налажено на площадке «Печатники», ее общая площадь превышает 600 квадратных метров. На предприятии работают около 40 человек. После выхода на проектную мощность компания будет выпускать до двух тысяч сканеров в год, покрывая основные потребности российского рынка в подобной технике.

Научно-производственное объединение (НПО) занимается производством аппаратов ультразвуковой диагностики, в том числе экспертного класса, под брендом «РуСкан». Технику можно применять для высокоточной диагностики в акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии и других отраслях. Все модели работают под российским программным обеспечением.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) планируется выпускать линейку из пяти моделей сканеров, среди которых – портативный аппарат УЗИ. За прошедшие два года компания реализовала более полутора тысяч аппаратов по госконтрактам общей стоимостью более девяти миллиардов рублей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев в свою очередь отметил, что НПО занимает 36,6 процента доли российского рынка ультразвуковых сканеров.

