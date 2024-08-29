Режим ЧС ввели в Омской области из-за обильных осадков
Власти Омской области из-за обильных осадков приняли решение ввести режим ЧС. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
По его словам, из-за непогоды в области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки.
Он отметил, что введение режима ЧС позволит аграриям, которое застраховали посевы, «заявиться на получение страховой выплаты».
«В регионе от чрезвычайных ситуаций природного характера в этому году застраховано 946 тысяч га посевных площадей», - добавил Хоценко.,
Ранее глава республики Тува Владислав Ховалыг заявил, что в регионе из-за лесных пожаров вводится режим ЧС, сообщает RT.
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