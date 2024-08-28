В Самарской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов
Режим чрезвычайной ситуации введен из-за гибели посевов в четырех районах Самарской области. Постановление об этом размещено на сайте правительства региона.
«Признать обстановку, сложившуюся на территории муниципальных районов Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский... чрезвычайной ситуацией», — отмечается в документе.
Решение было принято на фоне гибели посевов сельхозкультур из-за «комплекса воздействия неблагоприятных явлений».
Главам районов, где действует режим ЧС, поручили обосновать затраты на выращивание сельхозкультур, ущерб от гибели и до 5 сентября представить соответствующие документы в Минсельхоз области.
Ранее режим ЧС ввели в Тандинском районе Тувы в связи с ситуацией с лесными пожарами и способствующей возгораниям сухой погоды, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru