В Самарской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за гибели посевов в четырех районах Самарской области. Постановление об этом размещено на сайте правительства региона.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории муниципальных районов Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский... чрезвычайной ситуацией», — отмечается в документе.

Решение было принято на фоне гибели посевов сельхозкультур из-за «комплекса воздействия неблагоприятных явлений».

Главам районов, где действует режим ЧС, поручили обосновать затраты на выращивание сельхозкультур, ущерб от гибели и до 5 сентября представить соответствующие документы в Минсельхоз области.

Ранее режим ЧС ввели в Тандинском районе Тувы в связи с ситуацией с лесными пожарами и способствующей возгораниям сухой погоды, напоминает RT.

