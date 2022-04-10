Резервный фонд правительства вырастет на 273,4 миллиарда рублей
Правительство России увеличит резервный фонд на 273,4 миллиарда рублей. Решение принято с целью обеспечения стабильности экономики в условиях внешних санкций, говорится на сайте кабмина.
«Резервный фонд Правительства увеличится на 273,4 миллиарда рублей. Распоряжения об этом подписаны. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — сообщает кабмин.
Уточняется, что 271,6 миллиарда рублей из резервного фонда – это дополнительные нефтегазовые доходы за I квартал 2022 года. Кабмин распоряжаться этими средствами на основании поправок в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в этом году, утвержденных президентом в марте. Полученные полномочия дают возможность правительству гибко и оперативно реагировать на изменение ситуации в экономике.
«Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год», — цитирует сообщение РИА Новости.
Известно, что средства фонда направляются на социально значимые цели. Так, в прошлом году за счет этих денег осуществлены единовременные президентские выплаты пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также профинансированы мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе закупка лекарств для льготников.
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