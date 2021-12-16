Аналитик рассказал, сколько будет стоить рубль в 2022 году
На курс рубля в предстоящем году будут влиять монетарные решения Центробанка России, а также действия регуляторов развитых стран, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Романа Чечушкова.
По его словам, с учетом геополитики, эпидемии коронавируса, цен на сырье, курс российской национально валюты в 2022 году будет находиться в диапазоне 70–77 за доллар и 79-87 за евро.
Позитивные ожидания по курсу доллара на предстоящий год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, сообщил ранее эксперт Михаил Шульгин.
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