Reuters: страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, сообщает Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.
По данным агентства, лимит будет введен с 15 февраля в случае достижения стоимости в 180 евро за МВтч.
Собеседник отметил, что договоренность была достигнута почти единогласно, в том числе было получено одобрение Германии, несколько месяцев отвергавшей подобное соглашение.
Как сообщает РИА Новости, информацию о том, что Министры энергетики стран ЕС договорились об уровне лимита цен на газ, подтвердила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что против лимита цен на газ при пробном голосовании высказались девять стран ЕС, в их числе были Венгрия и Германия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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