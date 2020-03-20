Reuters: США направят в Эр-Рияд чиновника с целью стабилизации нефтяного рынка
Соединенные Штаты намерены отправить высокопоставленного чиновника в Эр-Рияд для активизации усилий по стабилизации рынка нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
По данным агентства, чиновник из министерства энергетики будет работать в Эр-Рияде в тесном контакте с должностными лицами Госдепа США и атташе по энергетике. Планируется, что он проведет там несколько месяцев.
Накануне американское издание The Walt Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что США рассматривают вмешательство в нефтяное противостояние Саудовской Аравии и России. В частности, власти Соединенных штатов рассматривают введение санкций против РФ.
Отметим, "нефтяная война" происходит во время серьезного снижения мирового спроса из-за распространения коронавируса, а переизбыток предложения и спроса привели к тому, что цены на нефть достигли почти 20-летних минимумов на этой неделе.
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