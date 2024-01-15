Reuters: Россия приостановила поставки нефти по Черному морю

По информации агентства, причиной приостановки стал шторм. В воскресенье, 14 января, прекращены поставки нефти через Новороссийск, на следующий день аналогичное решение принял Каспийский трубопроводный консорциум.

В Гидрометцентре сообщили, что высота волн в районе Новороссийска в ночь на 15 января достигала трех метров. С 16-го прогнозируется высота до четырех метров.

Ранее сообщалось, что по итогам первой недели января объем суточных морских поставок нефти из России упали на 500 тысяч баррелей. Это соответствует обязательствам, взятыми РФ в рамках продления сделки ОПЕК+.

По данным Министерства финансов, в 2023 году поступления в бюджет России от налогов на нефтегазовую отрасль упали на 24% по сравнению с 2022 годом, передает «Радиоточка НСН».

