Госдеп не подтвердил возобновление США импорта нефти из России
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что не в курсе сообщений о возобновлении США импорта российской нефти, пишет ТАСС.
Представитель ведомства отметил, что сомневается в достоверности подобной информации. Он пообещал перепроверить данные.
При этом Бюро переписи США обнародовало статистику, согласно которой в ноябре 2023 года страна закупила у России 10 тысяч баррелей нефти по стоимости $74,9 за баррель. Это выше установленного странами Запада потолка цен в $60.
В марте 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта российских энергоносителей и инвестиций в сектор, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru