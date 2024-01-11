Госдеп не подтвердил возобновление США импорта нефти из России

Представитель ведомства отметил, что сомневается в достоверности подобной информации. Он пообещал перепроверить данные.

При этом Бюро переписи США обнародовало статистику, согласно которой в ноябре 2023 года страна закупила у России 10 тысяч баррелей нефти по стоимости $74,9 за баррель. Это выше установленного странами Запада потолка цен в $60.

В марте 2022 года президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта российских энергоносителей и инвестиций в сектор, напоминает «Радиоточка НСН».

