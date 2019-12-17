Reuters: Российские чиновники обсуждают передачу доли ЦБ в Сбербанке
Российские чиновники ведут переговоры о передаче доли Центрального банка в Сбербанке другому государственному органу в связи с ростом обеспокоенности по поводу роли ЦБ в организации и как владельца, и как руководителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает агентство, идея передачи контроля в Сбербанке, который держит около половины всех частных вкладов в стране и извлекает выгоду из низких затрат на финансирование, не нова. В настоящее время ЦБ напрямую владеет 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка.
Информацию о том, что идея передачи доли "обрела форму", агентству предоставили два высокопоставленных банковских источника и высокопоставленный государственный чиновник. В частности, источники сообщили, что пока нет ясности относительно того, как планируется поступить и в какой государственный орган передать долю.
Сбербанк отказался от комментариев, заявив, что не комментирует «слухи или предложения рынка», Минфин и ЦБ не ответили на запросы Reuters о комментариях, уточняет агентство.
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