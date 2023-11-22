Reuters: нефтегазовые доходы России за ноябрь снизятся в 1,6 раза

По информации СМИ, РФ получит от продажи нефти и газа примерно триллион рублей. В октябре сумма составляла 1,63 триллиона.

Фактически нефтегазовые доходы России в январе-ноябре 2023 года составят около 8,2 триллиона рублей. Это превышает заложенную в бюджет сумму - 8,18 триллиона.

При этом отмечается отставание по сравнению с прошлым годом. В 2023 году РФ получила на 26% меньше нефтегазовых доходов, чем в 2022-м.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals в портах Балтийского моря упала ниже ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель, отмечает «Радиоточка НСН».

