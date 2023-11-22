Reuters: нефтегазовые доходы России за ноябрь снизятся в 1,6 раза
Нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре сократятся в 1,6 раза, прогнозирует агентство Reuters.
По информации СМИ, РФ получит от продажи нефти и газа примерно триллион рублей. В октябре сумма составляла 1,63 триллиона.
Фактически нефтегазовые доходы России в январе-ноябре 2023 года составят около 8,2 триллиона рублей. Это превышает заложенную в бюджет сумму - 8,18 триллиона.
При этом отмечается отставание по сравнению с прошлым годом. В 2023 году РФ получила на 26% меньше нефтегазовых доходов, чем в 2022-м.
Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals в портах Балтийского моря упала ниже ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru