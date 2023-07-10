Reuters: курс биткоина может достичь $120 тысяч

В этом году криптовалюта может подорожать с 30 до 50 тысяч долларов, считают эксперты. При повышении стоимости биткоина майнеры смогут накопить большие сбережения, отметили в банке.

В Standard Chartered заявили, что сегодня майнеры тратят 100% новых биткоинов. При достижении цены в $50 тысяч они смогут продавать только 20-30% монет, полагают аналитики.

В ходе торгов на криптовалютной бирже Binance 4 июля курс биткоина вырос до $31,3 тысячи.

Верховный суд России ранее разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, передает «Радиоточка НСН».

