Reuters: курс биткоина может достичь $120 тысяч
Биткоин к концу 2024 года может подорожать до $120 тысяч. Такое мнение высказали аналитики британского банка Standard Chartered, пишет Reuters.
В этом году криптовалюта может подорожать с 30 до 50 тысяч долларов, считают эксперты. При повышении стоимости биткоина майнеры смогут накопить большие сбережения, отметили в банке.
В Standard Chartered заявили, что сегодня майнеры тратят 100% новых биткоинов. При достижении цены в $50 тысяч они смогут продавать только 20-30% монет, полагают аналитики.
В ходе торгов на криптовалютной бирже Binance 4 июля курс биткоина вырос до $31,3 тысячи.
Верховный суд России ранее разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, передает «Радиоточка НСН».
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