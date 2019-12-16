Reuters: Группа ВТБ может купить зерновой бизнес Fesco

16 декабря 201922:36

Российская судоходная группа Fesco ведет переговоры о продаже своих зерновозов крупнейшему в стране перевозчику зерна по железной дороге – «Рустранскому» (контролирующий акционер компании группа ВТБ). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с подробностями возможной сделки.

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«Мы ведем переговоры о выходе из зернового бизнеса», - приводит агентство слова главы Fesco Александра Исурина.

Как пишет агентство, Исурин отказался раскрывать информацию о потенциальном покупателе и обсуждаемой цене, но сказал, что сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, если покупатель получит одобрение антимонопольного органа России. Источники агентства заявляют о том, что сделка обсуждается с группой ВТБ.

ВТБ и «Рустранском» отказались от комментариев, уточняет агентство.

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ФОТО: РИА Новости
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