Ретейлеры заявили о скором росте цен на одежду и обувь

Представители компаний Baon, «Глория Джинс» и Zenden Group предсказали рост цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне на 10-20%, сообщил РБК.

Ретейлеры заявили, что основной причиной станет подорожание перевозок и сырья. Основатель Zenden Group Андрей Павлов отметил, что грузоперевозки на суднах увеличились по стоимости в пять-шесть раз.

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Кроме того, подорожали и материалы, из которых изготавливают одежду. По словам владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова, хлопок вырос в цене на 35%, при этом стоимость синтетических материалов также увеличилась.

Владельцы компаний рассказали, что на рост цен скажется и ослабление рубля. Они отметили, что будут стараться сдерживать цены с помощью снижения маржи, однако это не продлится долго.

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