Ретейлеры заявили о скором росте цен на одежду и обувь

Кроме того, подорожали и материалы, из которых изготавливают одежду. По словам владельца компании «Глория Джинс» Владимира Мельникова, хлопок вырос в цене на 35%, при этом стоимость синтетических материалов также увеличилась.

Владельцы компаний рассказали, что на рост цен скажется и ослабление рубля. Они отметили, что будут стараться сдерживать цены с помощью снижения маржи, однако это не продлится долго.

