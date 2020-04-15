Ретейлеры: Пропускная система в Москве не вызвала задержек

Сеть магазинов «Азбука вкуса» не зафиксировала проблем с доставкой товаров и продуктов в Москве в среду — первый день действия обязательных пропусков для поездок. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на директора торговой сети по отношениям с органами государственной власти Андрея Чурсина.

Задержек не было, всё работает в плановом режиме, уточнил представитель компании. Чурсин не ожидает проблем с поставкой продуктов и в дальнейшем.

В сети «Дикси» ранее также отметили, что все их водители получили пропуска, и проблем с логистикой не возникло.

