Ретейлеры: Пропускная система в Москве не вызвала задержек
Сеть магазинов «Азбука вкуса» не зафиксировала проблем с доставкой товаров и продуктов в Москве в среду — первый день действия обязательных пропусков для поездок. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на директора торговой сети по отношениям с органами государственной власти Андрея Чурсина.
Задержек не было, всё работает в плановом режиме, уточнил представитель компании. Чурсин не ожидает проблем с поставкой продуктов и в дальнейшем.
В сети «Дикси» ранее также отметили, что все их водители получили пропуска, и проблем с логистикой не возникло.
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