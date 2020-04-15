Ретейлер «Дикси» не видит проблем с доставкой в Москву из-за пропусков
15 апреля 202017:01
Торговая сеть «Дикси»не испытывает проблем с доставкой продуктов в московские магазины на фоне введения в столице пропускной системы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного исполнительного директора «Дикси» Игоря Плетнёва.
По словам топ-менеджера, все водители уже получили пропуска, магазины снабжаются вовремя.
В «Дикси» не предвидят никаких проблем с доставкой в ближайшее время. Наоборот, из-за свободных дорог скорость доставки может вырасти, говорить Плетнёв.
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