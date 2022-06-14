СМИ: Российские ретейлеры вернули традиционные скидки и акции

Издание отмечает, что в торговых сетях вновь появились акции на бакалею, мясные изделия и молочные продукты. Причем цены на эти товары могут оказаться даже ниже, чем в прошлом году: это объясняется в том числе дисконтом до 30%, который производители предоставляют ретейлерам.

Как указали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), скидки возвращаются частично и не в больших объемах. Так, «Магнит» сообщил о снижении цен на кондитерских изделий, спрос на которые упал из-за роста цен.

Совладелец мясопереработчика «Окраина» Виталий Деледивка рассказал, что скидка на их продукцию выросла на 5-10 процентных пунктов. Акции действуют в «Глобусе», «Ленте», «Ашане». Деледивка объяснил, что цены снизились из-за падения стоимости сырья и упаковки.

Аналитики отмечают, что предлагающие скидки производители получили возможность выйти вперед по продажам.

