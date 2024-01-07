Ретейлеры объяснили исчезновение курицы из магазинов непогодой

Ранее на отсутствие курицы в магазинах жаловались жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Поставки задержались из-за холодов и сильных снегопадов, объяснили в X5 Group.

В пресс-службе компании заявили, что предпринимаются усилия для оперативной доставки продукции в магазины. В еще одной торговой сети отметили, что ситуация с нехваткой курицы характерна для периода праздников.

В Россию 3 января поступила первая партия яиц из Турции. Как сообщил Россельхознадзор, продукция импортируется с шести турецких предприятий, передает «Радиоточка НСН».

