Ретейлеры объяснили исчезновение курицы из магазинов непогодой
В ряде регионов поставки охлажденной курицы в магазины задержались из-за непогоды, пишет РБК со ссылкой на компанию X5 Group.
Ранее на отсутствие курицы в магазинах жаловались жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Поставки задержались из-за холодов и сильных снегопадов, объяснили в X5 Group.
В пресс-службе компании заявили, что предпринимаются усилия для оперативной доставки продукции в магазины. В еще одной торговой сети отметили, что ситуация с нехваткой курицы характерна для периода праздников.
В Россию 3 января поступила первая партия яиц из Турции. Как сообщил Россельхознадзор, продукция импортируется с шести турецких предприятий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куриный переполох: В Рождество в регионах пожаловались на дефицит мяса птицы
- Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
- Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек
- Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о поездке на Байкал
- Ретейлеры объяснили исчезновение курицы из магазинов непогодой
- Этика и технологии против ИИ: Люди борются за правду с искусственным интеллектом
- Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
- Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги
- В аварии на Шри-Ланке погиб российский турист
- «В шоке»: Близкие и спортсмены поражены ранней смертью 20-летней Середы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru