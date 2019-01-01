Ретейлеры грозятся бойкотировать систему быстрых платежей

Крупные сетевые магазины могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка. Это вызвано предполагаемым увеличением тарифа за проводку платежей по QR-коду до 0,7%. Об этом сообщают «Ведомости», приводя письмо ассоциаций компаний розничной и интернет-торговли председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, передает RT.

Ретейлеры высказывают опасения, что банки будут использовать именно максимальную планку при коридоре в 0,2—0,7%, о котором речь шла ранее. Как отмечает Ura.ru, продавцы считают справедливым тариф в 0,3—0,4%. Иначе, как подчёркивается в обращении, система быстрых платежей «умрёт, не успев родиться».

Регулятор пообещал изучить письмо и определить тариф, который бы устроил всех участников — покупателей, банки и продавцов.

