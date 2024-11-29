Решетников связал резкое падение курса рубля со спекуляциями на валютном рынке

Он рассказал, что правительство РФ в координации с Банком России принимает сейчас определенные меры по снижению волатильности на рынках. По словам Решетникова, необходимо подождать некоторое время, чтобы российская экономика адаптировалась к новым санкциям.

«Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли», - добавил министр.

Ранее курс доллара на Forex превысил 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

