Решетников связал резкое падение курса рубля со спекуляциями на валютном рынке
Рост курса доллара и евро по отношению к рублю обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает «Российская газета».
Он рассказал, что правительство РФ в координации с Банком России принимает сейчас определенные меры по снижению волатильности на рынках. По словам Решетникова, необходимо подождать некоторое время, чтобы российская экономика адаптировалась к новым санкциям.
«Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли», - добавил министр.
Ранее курс доллара на Forex превысил 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru