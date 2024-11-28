Путин назвал причины колебания курса рубля

Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он указал, что это и инфляционные процессы, и цены на нефть, и платежи в бюджет.

«Очень много факторов сезонного характера», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне не почувствуют рост доллара, так как «у них зарплата в рублях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».