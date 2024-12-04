Решетников: Снижение кредитования приведет к охлаждению экономики

«Чрезмерное ограничение доступности кредита и вообще ограничение доступности кредита может привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости, и выпуска», - пояснил он.

Как добавил Решетников, в текущей ситуации как никогда важно координировать действия правительства с Центробанком России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции на уровне 4% займет весь 2025 год и часть 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

