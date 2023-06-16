Решетников рассказал о росте потребительского спроса
В России наблюдается хорошая динамика в импорте, а также отмечается рост потребительского спроса, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
По его словам, хорошая динамика отмечается за апрель-май. Это говорит о восстановлении спроса, «импорт машин, оборудования, то, что касается инвестиционного импорта, тоже восстанавливается», — заявил министр.
Одной из основных задач министерства остается поддержка инвестиционных процессов, указал Решетников. Он подчеркнул, что денежно-кредитная политика Банка России останется сбалансированной.
Ранее Решетников заявил, что зарплаты в России рекордно вырастут в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru