Решетников рассказал о росте потребительского спроса

По его словам, хорошая динамика отмечается за апрель-май. Это говорит о восстановлении спроса, «импорт машин, оборудования, то, что касается инвестиционного импорта, тоже восстанавливается», — заявил министр.

Одной из основных задач министерства остается поддержка инвестиционных процессов, указал Решетников. Он подчеркнул, что денежно-кредитная политика Банка России останется сбалансированной.

Ранее Решетников заявил, что зарплаты в России рекордно вырастут в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

