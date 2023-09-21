Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля

Он пояснил, что речь идёт о продаже валюты как экспортерами для фискальных выплат, так и Центробанком РФ в рамках погашения еврооблигаций РФ.

«Правда, уже с понедельника Банк России будет продавать валюты в 10 раз меньше, то есть вернётся к прежним ежедневным объёмам», - отметил эксперт.

Бабин добавил, что в конце следующей недели завершится налоговой период и, в лучшем случае, темпы укрепления рубля замедлятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

