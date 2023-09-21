Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что укреплению курса рубля способствовало «дополнительное предложение иностранной валюты», сообщает Газета.Ru.
Он пояснил, что речь идёт о продаже валюты как экспортерами для фискальных выплат, так и Центробанком РФ в рамках погашения еврооблигаций РФ.
«Правда, уже с понедельника Банк России будет продавать валюты в 10 раз меньше, то есть вернётся к прежним ежедневным объёмам», - отметил эксперт.
Бабин добавил, что в конце следующей недели завершится налоговой период и, в лучшем случае, темпы укрепления рубля замедлятся.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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