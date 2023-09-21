Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что укреплению курса рубля способствовало «дополнительное предложение иностранной валюты», сообщает Газета.Ru.

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Он пояснил, что речь идёт о продаже валюты как экспортерами для фискальных выплат, так и Центробанком РФ в рамках погашения еврооблигаций РФ.

«Правда, уже с понедельника Банк России будет продавать валюты в 10 раз меньше, то есть вернётся к прежним ежедневным объёмам», - отметил эксперт.

Бабин добавил, что в конце следующей недели завершится налоговой период и, в лучшем случае, темпы укрепления рубля замедлятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что важно понимать причины ослабления рубля и своевременно принимать решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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