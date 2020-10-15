Решетников предложил считать кризис «новой реальностью»

Бюджет и государственные программы России необходимо адаптировать под кризис. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам главы Минэкономразвития, стране нужно отказаться от понятия «антикризис», так как кризис стал «новой реальностью», и действовать необходимо в соответствии с ней.

Как отметил Решетников, уже проделана «большая работа» в направлении адаптации госпрограмм и она будет продолжена с учётом новых стратегических задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Также министр рассказал о снижении налогов для малых и средних предприятий, подчеркнув, что эта мера потребовала немалых средств, компенсация которых учтена в бюджете на 2021 год.



Правительство России в апреле заявило о введении ряда мер для поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавируса. Среди них были дополнительные выплаты на детей, повышенные пособия по безработице для вставших на учёт в марте и позднее, отмена выплат процентов по кредитам для бизнеса, налоговая отсрочка для малых и средних предприятий. По данным на июль 2020 г., на реализацию этих мер было потрачено около 4 трлн рублей.

