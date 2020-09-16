«Решения нет»: Песков прокомментировал «повышение» НДПИ и акцизов на табак
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении налогов на добычу полезных ископаемых для химической и металлургической промышленности, а также о якобы повышении акцизов на табак.
«Никаких решений на этот счёт пока не принималось», - заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов.
По словам Пескова, Министерство финансов, которому приписывают эти инициативы, действует, исходя из положения вещей в условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса. Минфин ищет источники для повышения доходной части бюджета в условиях его дефицита.
Однако, как уточнил пресс-секретарь, пока речь идёт об «экспертном обсуждении», отмечает RT.
Ранее стало известно, что финансовое ведомство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым, в частности, предполагается повышение с будущего года ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
Также появились сообщения, что Минфин планирует с 1 января увеличить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов сращу в 3,5 раза.
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