«Решения нет»: Песков прокомментировал «повышение» НДПИ и акцизов на табак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении налогов на добычу полезных ископаемых для химической и металлургической промышленности, а также о якобы повышении акцизов на табак.

«Никаких решений на этот счёт пока не принималось», - заявил представитель Кремля на брифинге для журналистов.

По словам Пескова, Министерство финансов, которому приписывают эти инициативы, действует, исходя из положения вещей в условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса. Минфин ищет источники для повышения доходной части бюджета в условиях его дефицита.