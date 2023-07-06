«Решают в кабинетах»: Тосунян отказался прогнозировать «искусственный» курс рубля

«Когда курс определяется не экономическими, а политическими факторами, то рубль ждет то, что решают по его поводу в каких-то инстанциях. Экономических оснований для укрепления пока нет, но поскольку он занижен административным образом, то он может и укрепиться. Когда курс доходил до 50 рублей за доллар, говорили, что это безобразие и он должен быть 75. Вот кому-то это пришло в голову! Рубль на протяжении долгих лет недооценен. Нельзя так с рублем обращаться!» - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».

