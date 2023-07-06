«Решают в кабинетах»: Тосунян отказался прогнозировать «искусственный» курс рубля
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что курс рубля непредсказуем, так как он оторван от экономики и его назначают "в кабинетах".
«Когда курс определяется не экономическими, а политическими факторами, то рубль ждет то, что решают по его поводу в каких-то инстанциях. Экономических оснований для укрепления пока нет, но поскольку он занижен административным образом, то он может и укрепиться. Когда курс доходил до 50 рублей за доллар, говорили, что это безобразие и он должен быть 75. Вот кому-то это пришло в голову! Рубль на протяжении долгих лет недооценен. Нельзя так с рублем обращаться!» - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заверил, что рубль укрепится, экстремально низких уровней прошлого года не ожидается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru