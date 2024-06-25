Без убытков: Только Москва и Петербург могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ

«Такие случаи бывали, но чаще в богатых регионах. Чтобы мэр или губернатор отменил индексацию, у региона должны быть средства, чтобы ее заменить. Потому что индексация появляется от того, что что-то становится убыточным. В Москве, в Петербурге это возможно. В Москве особо и не растут цены такого рода. А в других регионах это невозможно в принципе. Если в региональном бюджете нет денег, как ты отменишь индексацию? ЖКХ в убыток греть воду не будет», - объяснил он.

Он отметил, что в Москве тарифы не повышают в значительной мере из-за «работы на опережение», такой возможности нет в других регионах страны.

«Что касается Москвы, там все заранее рассчитывается так, чтобы до индексации дела не доводить. Бюджет сразу вкладывается в эту проблему, чтобы не было убытков. Здесь работают на опережение. Цены на ЖКХ в Москве растут не такими темпами, как могли бы. Я живу в Москве, у меня ЖКХ дешевле, чем в области. Регионы с проблемами я не хочу называть, чтобы никого не обидеть. Но там, где нет денег, от индексации отказаться невозможно. В разных регионах дела обстоят по-разному», - заключил собеседник НСН.

Россияне сегодня беззащитны против неправильного и незаконного начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин «Радиоточке НСН».

