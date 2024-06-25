Без убытков: Только Москва и Петербург могут отказаться от повышения тарифов ЖКХ
Дмитрий Журавлев заявил НСН, что главы регионов могу отказаться от индексации тарифов, если есть средства на покрытие нужд отрасли.
Главы регионов могу отказаться от индексации тарифов ЖКХ, если есть средства, которые способны заменить повышение цен, заявил НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, сегодня на такой шаг могут пойти только Москва и Петербург.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил повышение тарифов на ЖКХ в городе с 1 июля. Тарифы должны вырасти по всей стране, в Петербурге планировалась индексация на 9,4%. По словам Беглова, городской бюджет превысил триллион рублей, поэтому власти смогут выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям.
«Такие случаи бывали, но чаще в богатых регионах. Чтобы мэр или губернатор отменил индексацию, у региона должны быть средства, чтобы ее заменить. Потому что индексация появляется от того, что что-то становится убыточным. В Москве, в Петербурге это возможно. В Москве особо и не растут цены такого рода. А в других регионах это невозможно в принципе. Если в региональном бюджете нет денег, как ты отменишь индексацию? ЖКХ в убыток греть воду не будет», - объяснил он.
Он отметил, что в Москве тарифы не повышают в значительной мере из-за «работы на опережение», такой возможности нет в других регионах страны.
«Что касается Москвы, там все заранее рассчитывается так, чтобы до индексации дела не доводить. Бюджет сразу вкладывается в эту проблему, чтобы не было убытков. Здесь работают на опережение. Цены на ЖКХ в Москве растут не такими темпами, как могли бы. Я живу в Москве, у меня ЖКХ дешевле, чем в области. Регионы с проблемами я не хочу называть, чтобы никого не обидеть. Но там, где нет денег, от индексации отказаться невозможно. В разных регионах дела обстоят по-разному», - заключил собеседник НСН.
Россияне сегодня беззащитны против неправильного и незаконного начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин «Радиоточке НСН».
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