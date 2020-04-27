Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике

Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике. Как пишет РБК, об этом заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он пояснил, что речь идёт о готовности частично отказаться от экономического роста ради спасения человеческих жизней.

Кузьминов подчеркнул, что мир впервые остановил свою экономику и потерял 5-7% ВВП ради того, чтобы больные и пожилые люди смогли прожить на несколько лет дольше.

«Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — подчеркнул ректор ВШЭ.

Кроме того, как заявил Ярослав Кузьминов, события в российской экономике, происходящие весной 2020 года, можно считать началом новой рецессии. Её масштаб ректор ВШЭ предлагает оценить по опыту кризиса 2008–2009 годов. Он напомнил, что тогда мировая экономика упала на 0,1%, а российская - на 7,8%, однако довольно быстро вышла на траекторию роста.