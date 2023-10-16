Рекорд по потребительским кредитам за месяц поставлен в РФ
16 октября 202310:51
Рекорд выдачи потребительских кредитов гражданам России зафиксирован в августе. Совокупная сумма достигла 719 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Объём выдачи кредитов населению неуклонно увеличивается после обвала зимой 2022 года. Тогда показатель упал до 86 миллиардов рублей, однако затем уверенно пошёл вверх.
До этого рекордное значение пришлось на ноябрь 2021 года. Тогда кредитные учреждения выдали россиянам суд на потребительские нужды более чем на 600 миллиардов рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru