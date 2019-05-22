Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий возглавили батлеры

Рейтинг самых высокооплачиваемые вакансии этого месяца возглавили управляющие домашним хозяйством (батлеры). Им обещают зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Чтобы получить такую работу, необходимо иметь опыт работы от трех лет в богатых семьях Европы или ОАЭ, водить машину не менее пяти лет, а также знать английский и русский языки.

На втором месте списка, составленного специалистами портала Работа.ру, водители с личным грузовиком грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Таким специалистам предлагают от 200 до 360 тысяч рублей за перевозки по Москве и Московской области, пишут «Известия».

На третьем месте няня-воспитательница, которая требуется в русскую семью в США. Претенденту обещают зарплату до 300 тысяч рублей в месяц, передает Ura.ru.

Ранее экономисты Михаил Делягин и Василий Колташов в эфире НСН рассказали, что означает отказ от продления «антикризисного» урезания зарплат чиновников Кремля и Белого дома.

