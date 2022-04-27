Рейтинг добросовестных налогоплательщиков может появиться в РФ по поручению Путина
Рейтинг добросовестных налогоплательщиков может быть создан в Российской Федерации. Проработать этот вопрос распорядился президент РФ Владимир Путин. Данный пункт содержится в перечне его новых поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля.
Ответственными за проработку темы назначены кабинет министров и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», объединяющая компании среднего и крупного бизнеса. Лидерам такого рейтинга будут предоставлены налоговые льготы.
Персональными ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик. Доклад главе государства должен быть представлен до 20 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru