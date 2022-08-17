Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца

Как отметил Мюллер, немецкие хранилища газа заполнены на 77%. Однако, допустил эксперт, в дальнейшем запасаться топливом будет сложнее на фоне риска перебоев с поставками. Таким образом, заполнить хранилища на 85% к октябрю будет нелегко, на 95% к ноябрю — труднодостижимо, отмечает телеканал «360».

«Не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены в ноябре на 95%, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае эта цель будет достигнута в трех четвертях из них», — подчеркнул Мюллер.

