Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца

Запасов газа в Германии хватит на два с половиной месяца, если Россия полностью прекратит поставки топлива, заявил президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отметил Мюллер, немецкие хранилища газа заполнены на 77%. Однако, допустил эксперт, в дальнейшем запасаться топливом будет сложнее на фоне риска перебоев с поставками. Таким образом, заполнить хранилища на 85% к октябрю будет нелегко, на 95% к ноябрю — труднодостижимо, отмечает телеканал «360».

«Не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены в ноябре на 95%, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае эта цель будет достигнута в трех четвертях из них», — подчеркнул Мюллер.

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ФОТО: РИА Новости
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