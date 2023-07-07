ФАС предложила повысить тарифы на газ на 8%

Повышение тарифов планируется с 1 июля 2024 года. Еще одну индексацию проведут 1 июля 2025 года.

Проекты соответствующих приказов ФАС в пятницу разместила на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Предыдущее повышение цен на газ в РФ произошло 1 декабря 2022 года. Тогда тарифы проиндексировали на 8,5%.

ФАС ранее отменила завышенные тарифы на электроэнергию в Свердловской области, сообщает «Радиоточка НСН».

