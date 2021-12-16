Кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам страны 10 млрд рублей на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что средства направят на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
Также кабмин направит дополнительные средства на увеличение объемов расшифровки геномов COVID-19 в рамках усиленного надзора за случаями заражения.
Ранее Мишустин утвердил выделение 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников, напоминает Ura.ru.
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