Кабмин выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам страны 10 млрд рублей на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин утвердил выделение более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников

Отмечается, что средства направят на ремонт медицинского оборудования и закупку расходных материалов. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Также кабмин направит дополнительные средства на увеличение объемов расшифровки геномов COVID-19 в рамках усиленного надзора за случаями заражения.

Ранее Мишустин утвердил выделение 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницыМихаил МишустинПравительство России
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