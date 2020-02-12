Регионов с дефицитом бюджета стало вдвое больше

Число российских регионов, закончивших минувший год с дефицитом бюджета, по сравнению с 2018-м выросло почти в два раза – с 15 до 35. Об этом свидетельствуют данные Минфина об исполнении региональных бюджетов, на которые ссылается РБК.

Суммарный дефицит бюджет оценивают в 233 миллиарда рублей, самые крупные суммы – у Московской области (74,4 миллиарда) и Москвы (53,3 миллиарда). При этом власти этих регионов формировали бюджет на 2019 год с ещё более значительным дефицитом: например, в столице предполагался дефицит в размере 276 миллиардов рублей.

Подмосковье возглавляет список регионов по доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами. Для региона это 9,1% от общей суммы расходов. ВА числе лидеров по этому показателю – Башкирия (6,4%), Севастополь (5,7%), Иркутская область (5,4%), Липецкая область (4,8%). В Москве доля составляет чуть менее 2%.

Наименьший дефицит в относительных значениях фиксируется в Чечне, Орловской и Магаданской областях (0,2% от расходов). По профициту бюджета в 2019 году лидировали Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край, заработавшие более 30 миллиардов рублей каждый.

