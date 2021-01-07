Регион ФРГ одобрил учреждение фонда в поддержку «Северного потока-2»
Парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ одобрил создание регионального экологического фонда в поддержку газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в протоколе решения парламентской сессии, опубликованном на сайте ландтага.
Накануне сообщалось, что в четверг парламент обсудит возможное учреждение фонда.
В декабре немецкая газета Bild писала, что премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг сообщила о планах по созданию в регионе фонда по защите климата. Организация призвана помочь компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока-2», обойти санкции США.
Предполагается, что газопровод классифицируют как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды региона, и участники строительства смогут взаимодействовать через фонд.
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